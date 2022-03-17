איש העסקים ואיש החסד אבישי נריה חיתן הלילה את בתו המאומצת במקסיקו, בהשתתפות אורחים מהארץ ומהעולם שטסו במיוחד לאירוע. כידוע, משפחת נריה אימצה לפני שש שנים את הילדים שאיבדו את הוריהם בנסיבות כואבות. החתן הוא בן למשפחה מקסיקנית מוכרת • על החלק המוזיקלי באירוע הופקדו: הזמרים מוטי שטיינמץ, שמוליק סוכות והקלידן יהודה הרשנבוים ותזמורתו. צפו (ברנז'ה)
תיעוד בלעדי ב'כיכר השבת': בביתו של המליונר החרדי אבישי נריה בעיר התורה והחסידות בני ברק, נערך אמש (רביעי) מסיבת פורים יוקרתית בהשתתפות אנשי עסקים, על החלק המוזיקלי הופקדו הזמרים: עומר אדם, ישי ריבו, עקיבא תורג'מן, מוטי שטיינמץ, אריק דביר וישי לפידות • צפו בקטעים מהאירוע