הכירו את הסלט שגונב את ההצגה בשבועות: שילוב מושלם של ירקות צלויים, עדשים עשירות וגבינת פרמזן חלבית ומפנקת. הקראנץ' המפתיע מגיע מ"צ'יפס" פסטו פריך במיוחד שמשדרג כל ביס והופך את המנה הזו לבריאה, משביעה ומרשימה. זו בדיוק מה שכולם יחפשו החג (אוכל ומתכונים)
ה-פ-ת-ע-ה! בתוך הקאפקייקס השוקולדיים הרכים הללו מסתתר מילוי קרמל-פקאן עשיר ופשוט ממכר. ורגע, עוד לא הזכרנו את קרם השמנת שמצפה אותם מלמעלה. בקיצור, במילה אחת: חגיגה. אין לנו באמת צורך להרחיב יותר (מתכונים, אוכל)
הבעיה היחידה בחטיף הזה: הוא טעים מדי. אפילו ממכר, היינו אומרים. חוץ מזה, פשוט להכין אותו וכיף להגיש ולאכול. שימו לב לערבב את האגוזים כל 15 דקות, אחרת הם יתאחדו ולא יקבלו את הטעם הקלוי המשובח שאמור להיות להם (מתכונים, אוכל)
דמיינו צ'אנקים של אגוזי פקאן עטופים במייפל דביק ומתוק, נגיעה של קינמון ומוסקט והמון גרעיני דלעת וחמנייה מתפצחים עם מזיגה הגונה של יוגורט או חלב מעל וחיתוכי פירות טריים - כך בדיוק אתם יכולים לפתוח את הבוקר שלכם (מתכונים, אוכל)
עוגת השוקולד הזו פריכה בחלקה העליון, רטובה בדיוק במידה הנכונה במרכזה ועמוסה בשברי אגוזים שממלאים את הפה בכל נגיסה. היא בדיוק מה שאתם צריכים כדי לפתוח את שבת בבוקר בכיף ובשמחה ויש בתוכה אפילו מרכיב סודי שמוסיף לה טעם ומעלה את ערכה התזונתי (מתכונים, אוכל)
מאפה שמרים רך, אוורירי ומנחם עם מילוי מפנק במיוחד שטעים לחמם קלות רגע לפני הביס ולהתמלא באנרגיה מתוקה. מתכון לבריוש במילוי אגוזי פקאן וקינמון. לקבלת בצק נעים במיוחד, אנחנו מתפיחים אותו במקרר למשך הלילה, אך יש גם אפשרות לקיצור תהליכים (מתכונים, אוכל)
כל מה שקצת מבין בתחום יודה שגרנולה זה עסק יקר - ואנחנו נסכים ונשאל בקול: אז למה לא להכין אותה לבד בבית? קבלו מתכון לגרנולה עם אגוזים תוצרת בית ודרך נוחה להכין אותה: אופים על חום נמוך ומערבבים רק פעם אחת, במקום הדרך הרגילה לפיה יש לערבב את הגרנולה במרווחים קבועים בזמן האפייה (מתכונים, אוכל)