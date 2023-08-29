אחרי הלהיטים "ללבנה אמר", "מה נאוו" ורבים אחרים, אודי אולמן רוצה לשחזר את ההצלחה ומציג את "ברכת החתן". השיר הוקדש לאיש עסקים עלום שם, על ידי ילדיו. בני המשפחה חיפשו מבצע ראוי, והחליטו ללכת על אודי אולמן. יחד איתו ביצירה שותפים ישי לפידות ויואלי דיקמן.
לכבוד חג השבועות, מציג אודי אולמן בסינגל שני. השיר "ויעזור ויגן" הוקלט על רקע השינויים במשטרי המדינות השכנות לישראל. "ויעזור ויגן" הינו שיר שכולו הודיה ותפילה לקב"ה, על שנתן לנו את תורתו השומרת ומגינה על עם ישראל. על העיבוד המוסיקלי העשיר אמון שי ברק
זוכרים אותו? הזמר שפרץ לפני יותר מעשור שב לקידמת הבמה המוזיקלית עם סינגל חדש. עוד אלבום מסקרן, כבר בדרך. האזינו ל"צדיק". פחות 3 גרסאות שונות של השיר המשוחרר כעת לשידור נגנזו, עד להגעה לתוצאה המיוחלת והמוקפדת שלפנינו. אודי אולמן בדרך לאלבום רביעי. סינגל