כהורים אנו רוצים להנחיל לילדנו הרגלי בריאות טובים מגיל צעיר, כאלו שילוו אותם בהמשך החיים. השאלה היא איך עושים את זה? נעה נצר, תזונאית תינוקות וילדים במכבי, נותנת לכם 10 דרכים לעידוד צריכת ירקות ולהעלאת המוטיבציה של הילדים להעדיף ירקות בכל ארוחה (בריאות, מכבי)
ככה אנחנו אוהבים את ארוחות הקיץ שלנו: ערבוב בין קר וחם, משביע אך קליל ובעיקר, סופר פשוטות להכנה. הסלט הזה עונה על כל הדרישות ומשלב בהרמוניה טעימה עדשים, אורז, גזר, אבוקדו ושלל ירקות. כמובן שהרכיבים הקרים גמישים ותוכלו להוסיף או להוריד מה שתרצו (מתכונים, אוכל)
תרבות הג'אנק שולטת ואנו שולחים את ילדינו לבית הספר עם אוכל שבריאות היא לא הצד החזק שלו. איך אנו מכינים לילד אוכל בריא אך גם גורמים לו לרצות לאכול אותו? שיטת שלושת השלבים תעשה את זה, שיתוף הילד בתכנון הארוחות, תשומת לב למרכיבים בריאים והתארגנות מראש, בהצלחה!
הסוף לאוכל התעשייתי? בימים הקרובים יעלה משרד החינוך הצעת חוק שתאסור על הגשת מזון לא בריא במוסדות החינוך בישראל. על-פי החוק החדש, כל חברת רייטרינג המשווקת מזון למוסדות החינוך, תחוייב להכין מזון בריא בלבד. שר החינוך גדעון סער ימליץ על קנסות כבדים לזכיין שיעבור על החוק