אז הנה מגיע לו ראש חודש ניסן, הרבה נשים חשות לחץ מסויים כאשר ראש חודש מתקרב. אז במקום לפחד, להלחץ ולהחלש. פשוט תתחילי לשתף את בני הבית בעשיה, ויש גם דרך לגרום להם לעשות זאת באוירה טובה * טורה השבועי של האומנית אורטל קפטן (דעות)
יש כאלו שכבר עמוק, עמוק בשלב הניקיונות. כל אחת לפי הקצב האישי שלה. אבל דבר אחד אנחנו חייבות להזכיר לעצמינו תמיד: הילדים שלנו במקום הראשון, גם שאת מדי עמוסה, אל תשכחי שהכל אנחנו עושות על מנת לשבת איתם מסביב לשולחן החג (ילדים, משפחה)
קצב החיים המסחרר בו אנו נתונות אפשר לומר -'תחת חסותו'- לא מאפשר לנו כלל להתבוננן פנימה אל עצמנו ולאמוד את מידותינו. מידת האמת היא המידה החשובה ביותר, והכי קשה 'לאימות' כי אמת אמנם יש רק אחת, אבל יכולה להתפרש לכמה פנים * מתי לאחרונה בדקת את 'האמת' שבך?
אורטל קפטן בת 31 שחקנית, אמנית, ומגישת רדיו, החלה את דרכה בתפקידים ראשיים בתאטרון העירוני, עד שהכירה את בעלה המוסיקאי, השדרן ומגיש הטלוויזיה; ניר קפטן. לאחרונה הם מגישים תוכנית זוגית משובחת ברדיו 'קול ברמה' (נשים)