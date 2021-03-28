לפני שלוש שנים, הלחין המלחין האגדי יוסי גרין, במהלך הופעה חיה במודיעין עילית לבחורי הישיבות את השיר. כעת גויס למלאכת השירה, הזמר והיוצר נפתלי קמפה, מקהלת 'נרננה' שהפיקה את השיר, ומקהלת הילדים 'אידיש נחת' כשעל העיבוד אחראים הצמד אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים)
האלבום הרביעי בסדרה עם 12 לחנים חדשים של יוסי גרין, יוצא בימים אלו ולראשונה בפרויקט "אידיש נחת" לוקחים חלק גם זמרים ותיקים: לוי פולקוביץ, אהרלה סמט, מנחם מושקוביץ ויהושע ברקו, שמבצעים יחד עם ילדי "אידיש נחת" מספר שירים באלבום. על העיבודים אלי קליין ואיצי ברי, צבי בלומנפלד, יהודה גלילי, מוישי קרויס ושמואל מייזלס. האזינו לשיר "מי שיש מתוכו" (סינגלים)
השיר הנוסטלגי מתוך סיום הש"ס הענק של דרשו בארה"ב בלחנו המפורסם של ר' חיים בנט בביצוע של אהרלה סמט ומקהלת הילדים "אידיש נחת". כתב ועיבד וניצח מוישי רוט, בליווי תזמורת משותפת רבת כלים של "המנגנים" & ו"פריילעך" עם המקהלה המשותפת של "מלכות" ו"שירה" (קליפים)