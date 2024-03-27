הזמר אייל טויטו ואביו אורי טויון מבצעים את הלהיט הגדול של אמיר דדון "לבחור נכון" אותו כתב יחד עם אלדד ציטרין והפעם בגרסה ווקאלית המתאימה לימי ספירת העומר בהפקתו המוזיקלית של יונתן שטרן (סינגלים וקליפים)
ביום שלישי התקיימה חתונת הזמר והפייטן משה לוק בגן האירועים ג'ויה מיה. השתתפו ושימחו מיטב הזמרים והפייטנים בליווי תזמורתו של המעבד ישראל סוסנה. בין היתר הופיעו והשתתפו הזמרים: גבריאל אוחיון, קובי פרץ, מנדי ג'רופי, אברהם דוד, אמיל זריהן, רבי חיים לוק, יוסי ברגר, מידד טסה, משה קליין, אייל טויטו, הפרוייקט של רביבו, יובל טייב, איציק אורלב, קובי גרינבוים, שמעון סיבוני (קליפים)