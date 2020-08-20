היערכות למעמד ההיסטורי ״סיום הש״ס המרכזי״ שיתקיים ביום שני ׳זאת חנוכה׳ בהיכל ארנה בירושלים נמשך במלוא המרץ, כאשר ועדת הרבנים של האירוע המופקדת על הזמנת גדולי ישראל כבר פוקדת את בתיהם של הרבנים בכל רחבי הארץ (חרדים, מקודם)
ועדת המכרזים של המשרד העניקה להצעת עמותת "אל המעיין" את הזכייה במכרז ל"העמקת זכות יהודית". העליון הצביע על בעייתיות, לנוכח זיקתה של אל המעיין לתנועת ש"ס, עליה נמנה השר העומד בראש המשרד עורך המכרז (משפט)
נשיא מועצת חכמי התורה הגאון חכם שלום כהן החל אמש (שני) במסע חיזוק ברחבי הארץ במיזם של ארגון בנועם בשיתוף עם אל המעיין • היוזמה: כל אברך ייקח לעצמו חברותא לחיזוק וקירוב • התחנות הראשונות: קרית גת ואשקלון • צפו (חרדים)
כ- 15 אלף בני תורה ואברכים השתתפו אמש (שני) במעמד הענק של 'הקבלת פני רבו' שארגנה תנועת 'אל המעיין' בראשות הרב משה אילוז לכבודו של נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן • צפו בגלריה (חרדים)