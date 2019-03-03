בין אם המדיח שלכם עובד שעות נוספות ובין אם אתם נאמנים לכיור ולסקוטש', מסתבר שכולם עושים טעות אחת גדולה בניקוי הכלים. הסוד לברק קריסטלי לא נמצא בנוזל הכלים היקר שקניתם, אלא דווקא במגירה של עטיפות הסנדוויצ'ים. כך תהפכו כל כוס עכורה וכל מזלג דהוי ליצירת אמנות נוצצת (בית)
חג פורים ופסח מתקרבים, ואיתם עומס הבישולים והאפייה. כמעט כל עקרות הבית עושות שימוש בתבניות אלומיניום מטעמי נוחות, ניקיון ואסטטיקה. קיים חוסר ידע ובלבול בנוגע לרעילות האלומיניום, ולא כולם יודעים מה מוטל עליהם לעשות כדי להישמר. אז הנה, כמה עובדות מדעיות שיעשו לכם סדר ויצמצמו חשיפה מיותרת ומזיקה, בכתבה שלפניכם (בריאות)
נייר אלומיניום הוא מוצר חובה בסיסי בכל בית. אין מטבח שלא תמצאו בו את הצבע הכסוף מנצנץ מאחד הפינות וסביר להניח שכולכם בישלתם ירקות או עוף בתנור עטופים בנייר כסף. אך ההמצאה הגאונית לכאורה שנועדה לאריזה חסכונית וקלה, ולבישול תבשילים הדורשים כיסוי, מתגלה כעת כהרת אסון וכמזיקה לבריאות (בריאות)