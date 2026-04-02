מעל 7% מהאוכלוסייה יסבלו מהפרעת אכילה במהלך חייהם - נשים יותר מגברים | במסגרת התוכנית 'מאפילה לאורה' מתארחת רוני פישמן, מי שבעצמה התמודדה עם אנורקסיה ובולמיה ומתוך האתגר והקושי צמחה להיות תזונאית קלינית וספורט | איך זה מתחיל ואיך ניתן למנוע ולטפל? | על חוסר שליטה וייאוש ועל התקווה שיש לכל אחד ואחת | צפו (מאפילה לאורה)
"עוד דקה אהיה מאחורי הכל. אני כושלת לשירותים, מרימה את המושב ומרוקנת הכל, שופכת אותי, את כל כולי, אל האסלה השותקת. רק הטעם המר והמתוק של מיצי הקיבה מפסיק אותי" * נערה אנורקסית מתארת את הקושי, הכאב, המחשבות הרעות והתחושות הבלתי נסבלות שמביאה איתה הפרעת האכילה אל חיי היומיום שלה (בריאות)
למרות שההסתתרות מאחורי הפרעת האכילה הגנה עליי מאותם רגשות שלא רציתי לחוש, היא גם מנעה ממני את התחושות הנעימות של החיים. בשנים האחרונות הייתי משועבדת למספרים על המשקל, לדמות מעוותת במראה ולכאב תמידי. כשאנקה לפסח, אנקה את הנשמה. כשאשב בסדר, ארגיש במתת הקל.