בעקבות התורה הכותבת על הארבה שבא על מצרים, נעסוק השבוע בשאלה האם מותר לאכול חגבים. תחילה נעסוק בסימני החגב, במסורות שהיו לאכילתו, ומדוע אכילתו הופסקה בקרב עדות רבות במהלך השנים. לבסוף נעסוק בנזקים שגורם החגב כאשר הוא הופך להיות ארבה (פרשת השבוע)
ערב חג הפסח: נחילי הארבה חצו את הגבול והגיעו לדרום הארץ. "מדובר במאות או אלפים שהגיעו ממצרים" אמרו במועצה המקומית רמת הנגב, הנחילים יודברו מהאוויר?. נחילי הארבה מגיעים לישראל לאחר שהיכו בסוף השבוע באיזורים שונים במצרים. מומחים מצריים הזהירו כבר בעבר מפני "מגיפת ארבה" בדלתת הנילוס (חדשות, חרדים)