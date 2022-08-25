חמש עשרה שנה חלפו מאז היום הנורא ההוא, כאשר בבת אחת נגדעו פתיל חייהם של שלושה דורות. דור אבות, דור בנים ודור נכדים – נכחדו ברגע אחד על פסי הרכבת. זעקת הכאב עדיין מהדהדת בכל לב שידע להכיר את המשפחה המיוחדת | אולם, חלום חייו של הרב אריה ברנשטיין ז"ל - ראש המשפחה, ממשיך לחולל מהפך אדיר בעולם, מכון קטן שייסד נהפך למרכז עולמי המסייע לאלפי מתקשים בקריאה בארץ ובעולם (חרדים)
הרב בנימין ברנשטיין, שאיבד שבעה בני משפחה, סופד לאחיו, הרב אריה זצ"ל: "הוא היה עמוד של חסד. כל חייו הוקדשו למרדף אחרי מעשי חסד וצדקה". על הרגע שבו נודע להוריו על הטרגדיה: "פחדתי שתתרחש עוד טרגדיה, שאבא לא יעמוד בזה. אבל הקב"ה נותן כוח להתמודד". ראיון פוצע לב (דיין אמת)