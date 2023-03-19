הרב אריה קנייבסקי יו"ר ארגון 'ארחות יושר' ונכדו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, חיתן השבוע את בנו באולמי 'וגשל' בבני ברק, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור, בסידור חופה וקידושין כובד מרן הגאון הרב ברוך דב פוברסקי ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' • צפו בגלריה של הצלם שוקי לרר (חרדים)
כמדי שנה, קיבל מרן הגר"ח קנייבסקי בליל ט"ו בשבט, מגש פירות מרבי בנימין קרישנר תלמידו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל - שממשיך את המסורת ומביא כל שנה למרן הגר"ח • מנהג הגר"ח לאכול מעט מיני פירות, כפי שמובא במגן אברהם להלכה • תיעוד (חרדים)
בניגוד למנהג המקובל בעולם הישיבות, אשר בשבת חנוכה חוזרים הבחורים לביתם, בישיבת פונביז' הנהיג ראש הישיבה הגר"ג אידלשטיין להישאר בישיבה ולהגביר חילים בתורה. ארגון "ארחות יושר" שבראשות הרב אריה קניבסקי, העניק ליותר מאלף בחורים ערכת עונג שבת (חרדים)