בצל תקופה טרופה זו ובזמן שעם ישראל זקוק לתפילות מרובות עקב המצב הנוכחי, הזמר אריה קרלינסקי בסינגל חדש וייחודי - "באהבה תקבל". הלחן של אריה בעצמו כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום איציק אהרון ואליהם מצטרפים מקהלת ידידים העולמית (סינגלים)
במסגרת התוכנית "לילה מנצח עם יואלי דיקמן"
ב'רדיו קול ברמה', זכו בתחרות "לחן מנצח" בעונה הראשונה שלושה לחנים נבחרים. האזינו לשיר הנבחר "שומע תפילות" בלחנו ובביצועו של הזמר אריה קרלינסקי אשר נחשף לראשונה בתחרות והגיע לגמר וכעת רואה אור בהפקה מוסיקלית מושלמת (סינגלים)