ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא המדינה יצחק הרצוג השתתפו היום בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1 | כצפוי, הנושא האיראני עלה בנאומו של ראש הממשלה | בתחילת האירוע נצפו נתניהו והרצוג מהלכים זה לצד זה, כאשר ברקע טראמפ דורש מהרצוג לחון את ראש הממשלה (חדשות)
טקס סיום קורס קצינים קרביים, התקיים בשבוע שעבר בעיר חולון בפעם הראשונה בשל אילוצי מזג האוויר | הטקס נדד מרחבת המסדרים המסורתית של בה"ד 1 במצפה רמון | עכשיו נחשף מדוע נדד הטקס עד היכל טוטו בחולון? (חדשות, צבא)
לרב הצבאי של בה"ד 1, בססי ההדרכה המרכזי לקצינים בצה"ל, היה חלום: לסגור בסוכות את חדרי-האוכל ולהעביר את כל הסועדים לסוכות, אך לא היה לו מספיק כסף כדי לממש את החלום. לעזרתו בא הרב יעקב פינטו מלוס-אנג´לס שתרם את הכסף הנדרש להקמת סוכות הענק. כל הפרטים בפרסום ראשון (צבא)