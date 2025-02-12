הבוקר נפתחה שוב עדותו של רה"מ נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב | נתניהו בדיון: "אני מגל שיש פה בעצם מערכת סגורה מעין "כת" שרואה בי כאויב העם" | נציגת הפרקליטות: "אני מבקשת לא להגיד דברי שקר והבל לאולם הזה" | כעת, הדיון התחדש שוב לאחר שרה"מ יצא לעדכון ביטחוני עם השר כץ (משפט, פוליטי)
שעות להכרעה, ביהדות התורה עדיין נלחמים על חלוקת התפקדים בין דגל התורה לאגודת ישראל. בדגל דורשים חלוקה שווה, אך באגודה מסרבים. ויכוח נוסף סביב דרישתו של ישראל אייכלר לקבל את ראשות ועדת פניות הציבור, במחיר נציג יהדות התורה בוועדה למינוי דיינים. טרם נקבעה ישיבת סיעה (אקטואליה)
יום לפני השבעתה הצפויה של הממשלה החדשה, שיגר אמש היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין לראה"מ נתניהו חוות דעת, בה הוא כותב כי יתקשה להגן בבג"ץ על מינויו של אריה דרעי לשר, "אין מדובר במי שמעד באופן חד פעמי ושב מיד לדרך הישר". ש"ס: "הציבור בחר בדרעי, זו הדמוקרטיה" (חדשות, פוליטי)
שעות לפני ההכרעה על חלוקת התפקידים בש"ס, "כיכר השבת" מציג את החלוקה המסתמנת: לאחר סירוב הבכירים אריה דרעי יחזיק בשלושה תיקים: הכלכלה, הדתות והנגב והגליל וסגנו בדתות יהיה דוד אזולאי. איציק כהן - שר במשרד האוצר. מרגי יו"ר ועדת חינוך, נהרי - סגן שר הרווחה. ומי יו"ר הסיעה? (חרדים)
בשל רצונו של ראה"מ נתניהו להביא להשבעת הממשלה כבר מחר, מועצת חכמי התורה של ש"ס, צפויה לדון הערב בחלוקת התיקים והתפקידים בין חברי הכנסת של התנועה. דרעי יחזיק לפחות בשני משרדים - הכלכלה והנגב והגליל, והקרב המרכזי ניטש על ועדת חינוך בין מרגי לנהרי ומי יקבל את הדתות? (חרדים)
אחרי דיון לילי ארוך שהחל בשעה 1:00 והסתיים בשעה 6:30, אישרה הוועדה המיוחדת לדיון בחוק בראשות ח"כ זאב אלקין, את החוק להגדלת מספר השרים בממשלה הבאה. הח"כים מהאופוזיציה תקפו בחריפות את המהלך ואלקין סיפר כי בישראל ביתנו תמכו בחוק במהלך המשא ומתן הקואליציוני (חדשות)