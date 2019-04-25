והיום, המצווה המיוחדת השנה בערב שביעי של פסח: מי מחויב ב"ביעור מעשרות", ואיך מקיימים זאת הלכה למעשה?
ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי יצא היום בחברת תלמידיו אל חוף הים בתל אביב בשביל לקיים את מצוות "ביעור מעשרות" המצווה, נוהגת בימי חג הפסח של השנה הרביעית והשביעית לשמיטה. כשבמהלך ימי השנה פודים את קדושת המעשרות על מטבעות שווה פרוטה. ובימי חג הפסח מבערים את המטבעות בצורות שונות.