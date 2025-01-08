לקראת שמחת נישואי בנו, החתן הרב יוחנן טווערסקי, עם הכלה בת אחיו הרה"צ פנחס טווערסקי, ביקר האדמו"ר מסקווירא מב"פ במעונם של 26 מגדולי אדמו"רי ארה"ב, להזמינם אחר כבוד להשתתף ולפאר את שמחתו הגדולה | בכל ביקור, קידמו האדמו"רים את האדמו"ר בכבוד גדול, והרחיבו בשיחה אודות ימי השמחה בחצרות צדיקים משנות דור | צפו בתיעוד (חסידים)
לקראת שמחת נישואי בנו, הגיע השבוע האדמו"ר מנדבורנה אלעד לביקור בבתי אדמורי"ם ורבנים כדי להזמינם לשמחתו, ולקבל את ברכתם שהכל יתנהל כשורה | אל האדמו"ר התלווה בנו החתן אליהו אריה רוזנבוים, וגדולי ישראל האצילו ברכתם עליו שיזכה לבנות בית נאמן בישראל (חסידים)