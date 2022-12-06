חוקרים מאוניברסיטת מישיגן פיתחו שיטה חדשנית להפוך פסולת בקבוקי פלסטיק למרכיבי אנרגיה עתירי ביצועים, בתהליך שפותח אופקים חדשים למיחזור, מסייע להקטנת פסולת ומוזיל את ייצור רכיבי האגירה | טכנולוגיה זו צפויה לשנות את מגמות ניהול הפסולת והתעשייה הפתרונות האנרגטיים בעשור הקרוב (בעולם)
בריאיון כאוב למשה מנס ומני גירא-שוורץ משתף בעל צרכנייה את ההתמודדות שלו עם "חוק המחזור", ההפסד הכפול שלהם והאם יש פתרון? • וגם, למה הוא לא שותף לחרם הרשתות ומספק מוצרים יקרים? והאם יהיה מחסור בסופגניות? • צפו (כלכלית)
בקבוקים המכילים את הכימיקל ביספינול A יהיו אסורים לשימוש בתוך כחצי שנה - הודיע אתמול משרד הבריאות. "על אף העובדה כי הערכות סיכונים שנעשו בארצות הברית ואירופה מראים כי רמות החשיפה בתינוקות אינה עלולה לגרום להשפעות שליליות, משרד הבריאות ממליץ, על פי עקרון הזהירות המונעת, לא להשתמש בהם", נאמר