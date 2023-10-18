שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן, נאם היום (רביעי) נאום תקיף ונחרץ בדיון החירום של מועצת הביטחון בנושא המלחמה בעזה | הוא דרש ממזכ״ל האו״ם להתנצל על כך שהאמין לשקרים של חמאס מול העובדות שהציגה ישראל בקשר לפיצוץ בבית החולים בעזה (חדשות)
האדמו"ר מקרעטשניף טס בשבוע האחרון בלווית מקורביו לברזיל במטרה לחזק את הקהילה היהודית במקום וכן לגייס כספים לטובת החזקת מוסדות הקהילה. במוצ"ש ערך האדמור טיש מלווה מלכה לבני הקהילה החסידית בסאן פאולו ונשא בפניהם דברי תורה וחיזוק במשך שעה ארוכה. צפו בתיעוד של מגזין די וואך (חסידים, בעולם)
מפרשת בריזלי, עבור דרך הבחירות לראשות העיר י-ם ועד למשבר הרופאים שנמשך כבר תקופה ארוכה. יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, תמיד בכותרות. התוכנית "אנשים" ששודרה הלילה בערוץ 2 הביאה הצצה מרתקת אל מאחורי הקלעים של אחד אישי הציבור המשפיעים בישראל. צפו בכתבה (חדשות)
בית-החולים "ברזילי" מגיע לשפל חסר-תקדים: לידי "כיכר השבת" הגיע תיעוד וידאו מזעזע של מאבטחי בית-החולים מכים באכזריות אלימה מפגינים חרדים שהגיעו למחות נגד חילול קברים. שוטר שנכח במקום לא עשה דבר כדי לעצור את האלימות המחרידה. לא לבעלי לב חלש. הוידאו המלא - בפנים (חדשות, חרדים)