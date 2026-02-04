סרטון וויראלי שפורסם בימים האחרונים מציג סצנה דרמטית באיים הקנריים | תיירים שעמדו על קצה הצוק וצילמו את החוף כמעט נסחפו על ידי גלים חזקים מול חופי גלדר, בגראן קנריה | התקרית התרחשה באזור מגדלור סרדינה, בצפון האי, שם קבוצת אנשים קפצה מעל גדר הבטיחות, נכנסה לאזור עם צוקים בגובה של יותר מ-10 מטרים, וסיכנה את חייה | צפו בתיעוד (בעולם, מעניין)
במהלך היום תחול הפוגה בגשמים. בשעות הבוקר ירד מעט גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ אך בהמשך היום תחול התחממות. ביום שלישי לקראת שעות הצהריים הרוחות יתחזקו ויחל לרדת גשם בצפון הארץ שיתחזק ויתפשט מרכז. אחר הצהריים תחל הסערה האמיתית. ביום רביעי: שלג בירושלים • התחזית (חדשות)