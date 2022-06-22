מכתב מטלטל ורווי דמעות מציג שבר עמוק ואכזבה קשה בקרב גננות 'רשת הגנים' של אגודת ישראל: ערב חג השבועות, בעיתוי פוגעני ומזלזל, שוגרו מכתבי זימון לשימוע לגננות הוותיקות בביתר עילית במטרה להחליפן בכוח אדם זול יותר | במילים נוקבות הן מגוללות מסכת של התעמרות לכאורה, וזעקה שאי אפשר לשתוק מולה ושלא תשאיר אתכם אדישים | כל הפרטים (חרדים, בארץ)
ח"כ מאיר פרוש התייחס לעושק הגננות שחשף תחקיר "כיכר השבת" ואמר בראיון ל"קול חי" כי הוא נמצא בתפקיד ציבורי כדי לראות שמוסדות לא יופלו, אבל "אחרי שיש את הכסף, זה ממש לא מעניין אם זה 3,000 ש"ח או 9,000. זה מעניין אותי כאדם פרטי אך אני לא אדם פרטי". וגם: החוזה שהרשויות לא רוצות לאכוף (חינוך)
מסמך שחושף "כיכר השבת" סותר את טענות מנהלי רשתות הגנים החרדיות ולפיהן התקציב שניתן עבור תשלום משכורות לגננות חסר. לפי המסמכים, עבור גננות בירושלים מוענק סך של 10,725 שקלים, אולם בפועל, הגננות מקבלות מקסימום כ-6,000 שקלים. עיריית י-ם: "רואה חשבון מבצע בדיקה של התשלומים" (חדשות)