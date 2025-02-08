מאחורי החיוך החמוד של הפנדה הענקית מסתתר מאבק דיפלומטי מתוחכם | כיצד סין מנצלת את החיות בעלות החזות המתוקה הגדלות בארצה כדי לקדם אינטרסים פוליטיים? וכיצד הענישה את ארה"ב בשנת 2023? הפנדה כשגרירת סין (מעניין)
רק בסין עושים קמפיינים מוזרים וענקיים כאלה: בשבוע שעבר ברכבת התחתית בצ׳נגדו, במחוז סיצ׳ואן שמיתג את עצמו בתור ״מחוז הפנדות״ פוזרו בובות ברכבת התחתית כחלק מקמפיין הפרסום של הפסטיבל הבינלאומי של סיצ׳ואן ״פנדה ענקית״. צפו בתיעוד (מעניין)
הפנדה יאנג יאנג, החיה בגן החיות של וינה, למדה להשתמש במברשת ולצייר ציורים קטנים. 100 מהציורים של יאנג יאנג עומדים למכירה במחיר של 560 דולר לציור. ההכנסות ילכו למימון הוצאת ספר על הפנדות בגן החיות של וינה (מעניין)