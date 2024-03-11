שמחת התורה בהיכל הישיבה | תלמידי המכינה בישיבת 'דרכי חיים' צאנז, ציינו ברוב פאר והדר את סיום סדר מועד | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה, המקובל הצדיק רבי אברהם אביש ציינוירט, הגה"צ רבי ישראל ברזובסקי, רבם של חסידי סלונים בביתר, שנצפה בהמשך מפזז שעה ארוכה עם הבחורים לכבודה של תורה, והאדמו"ר מלוצק שאף נשא אמרות קודש לפני ציבור המשתתפים | הצלם שמואל דריי מגיש גלריה (עולם הישיבות)
טקס הנחת פינה לישיבה קטנה נערכה השבוע במוסד 'דרכי חיים' בעיר אופקים, בראשות הרב יוסף בוטבול. הטקס החל כאשר תלמידי הישיבה הצעירים קיבלו בלפידים את הרבנים הרב יהודה דרעי רב העיר באר-שבע והרב שלום הכהן חבר מועצת חחכמי התורה. דיווח וגלריית תמונות (חדושת, בארץ)