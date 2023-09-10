יממה לפני ראש השנה - בזמן שרבבות עושים דרכם לאומן, לשהות סמוך ונראה לציון הקדוש של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע, חושפים אנו כאן ב'כיכר השבת' סיפור מרתק על אדמו"ר משנות קדם, שטען כי יודע את מקום קבורתו האמיתי הרה"ק רבי נחמן מברסלב, אך בחר לשמור את הסוד עמו עד יומו האחרון (חסידים)
האדמו"ר ממחנובקא התייחס בטיש ללחיצת ידו של הרבי מבעלזא והרגיע את החסידים שטענו כי לא זכה לכבוד הראוי: "אני מבקש שאף אחד לא יתערב בכבוד שלי. מי שרוצה למחות על הכבוד שלי שיידע שאני מוחל. הייתה חתונה גדולה וברוך ה' הכל היה בסדר". הוסיף: "שאף אחד לא ידבר, זה עושה רק מחלוקת" (חרדים)
התרגשות רבה שוררת בעולם החסידות לאחר השתתפות האדמו"ר ממחנובקא בנישואי נכד האדמו"ר מבעלזא • בקרב גורמים במחנובקא שוררת מעט אכזבה מקבלת הפנים כאשר הם אומרים כי ציפו ל"יחס חם" יותר • מנגד שוררת תמימות דעים בקרב הבכירים כי זהו חלק מתהליך הפיוס הטבעי שיצא לדרכו (חסידים)