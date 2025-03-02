במרכז חסידות קליוולנד ברעננה ערך האדמו"ר סעודת ההילולא לרגל יומא דהילולא קדישא השישי של אביו האדמו"ר זצ"ל | במהלך הטיש ערך הרבי סיום משניות וסיפר בדברות קודש על מורשתו של בעל ההילולא | בסעודה נטלו חלק רבנים ואישי ציבור לצד קהל רב ומגוון, בו נראו זה לצד זה חסידים ואוהדים בני הציונות הדתית וחובשי כיפות סרוגות שבאו להתחמם מאור החסידות (חסידים)
במלאות חמש שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'תפארת יצחק' מקליוולנד זצ"ל, נערכה סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו ברחוב 'הר סיני' ברעננה | במהלך היום פקדו המונים את ציונו הק' במרומי הר הזיתים בירושלים | צפו בתיעוד (חסידים)
אדמו"רים ורבנים השתתפו בשמחת הבר מצווה לבן האדמו"ר מקליוולנד. בשמחה השתתפו בין היתר האדמו"רים מנדבורנה, וואסלוי, דאראג, פיטסבורג, זוטשקא, רימנוב, זוטשקא ירושלים, נדבורנה ביתר, זידיטשוב ביתר, בוסטון ביתר, קרעטשניף קרית גת, בישטנא, קעכניא, ורבני הקהילות ברעננה, ואף ראשי העיר רעננה וסגנו וחברי מועצה נוספים | תיעוד (חסידים)