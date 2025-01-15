בצהרי השבת האחרונה (פרשת ויחי) אדם בריון תושב קרית ספר, ניסה לתקוף באלימות דיין ואב"ד חשוב בעיר | הרקע למעשה המביש: דין תורה שהיה בעבר הקשור למשפחתו של האיש, אך הדיון לא נטה לכיוונם | בנו של אותו אדם בריון החל להתנהג באלימות והילך אימים כלפי הדיין הוותיק שברגע האחרון ניצל (חרדים)
בנות דתיות השליכו בעיצומה של השבת אבנים לעבר רב קהילת חסידים באלעד. הקהילה מתכוונת להגיש תלונה במשטרה * התושבים טוענים כי מיקומו של בית הכנסת החרדי בשכונה דתית-לאומית, והעובדה כי סמוך לבית-הכנסת נמצא סניף תנועת נוער, גורם לחיכוכים בלתי נמנעים