גלריית ענק של אדמו"רים ורבנים נהרו ביומיים האחרונים לקחת חבל בשמחתו של הדיין הנודע הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס, דומ"ץ סאטמר באנטוורפן, לרגל נישואי נכדו החתן, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ רבי זאב ארנסטר, רב שכונת 'מאור החיים' בירושלים | שמחת החתונה נערכה ביום שלישי באולמי 'הדקל', ואמש (רביעי) ערך הסבא הדיין שמחת 'שבע ברכות' מרכזי בהשתתפות דיינים ורבנים בכירים | בשיאו של השמחה הופיע ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו והתקבל בכבוד רב ובהתרגשות (חרדים)
סערת בית הקברות היהודי בראשון לציון, שנחשפה ב'כיכר השבת': הבד"צים; 'העדה', 'ר' ניסים' והרב וואזנר, וכן החיד"ו וייס, יצאו במכתבים חריפים נגד הקבורה ונגד עריכת טקסים פולחן נוצריים: "ואנשי הח"ק, הם בשלהם, שאין בזה שום איסור, וכמובן שהכסף יענה את הכל" | מטעם הח"ק נמסר: "מחזור מכתבי עבר של 'העדה' לצד מכתבים מצד בתי דין שנתנו במעמד צד אחד" (חרדים)
מאות מתושבי אנטוורפן שבבלגיה השתתפו בשמחת נישואי בן זקוניו של הגאון החיד"ו וייס, מרבניה החשובים של העיר. אורח מיוחד שהגיע לשמחה הגדולה היה כ"ק האדמו"ר מהר"י מסאטמר, שהדיין הרב וייס נמנה על רבני בני קהילתו • החיד"ו ווייס ידוע ברחבי העולם היהודי כמי שמקדיש מהונו ומזמנו למען מצוות פדיון שבויים ופועל לחלץ יהודים רבים הכלואים בבתי הסוהר ברחבי העולם • צפו בתיעוד שצילם א בליק (חסידים)
המלחמה על הקרדיט, סביב שחרורו 'אסיר יפן', הבחור יואל-זאב גולדשטיין, לוותה במסע השמצות חסרות בסיס נגד חלק מהמעורבים. הבוקר, משפחת גולדשטיין מפרסמת מודעת תודה גדולה, ובה היא עושה סדר ברבנים ובעסקנים שסייעו בשחרורו של בנם מהכלא, ומודה להם ולהמוני בית ישראל