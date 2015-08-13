ד"ר אליעזר היון, ממובילי היוזמה הפוליטית החדשה, חושף בראיון לאלי גוטהלף ב'כיכר FM' את התוכנית לשבירת ההגמוניה של ש"ס וג' • המתקפה על פרוש ("מינוי הבן ב-7 באוקטובר?"), עמדת הגיוס ("מי שלא לומד חייב להתגייס") והנכונות לשבור את גוש הימין • האזינו לראיון המלא (כיכר FM)
באמצע מבחן חייו יו"ר ש"ס אריה דרעי התפנה לראיון מיוחד ונטול כפפות עם "כיכר השבת" • "ישי כמעט לא פוגע בש"ס" • "הפלג הירושלמי עושים קמפיין חינם ללפיד" • "קמפיין הנשים זו פריצת גדר חמורה" • "הסנקציות הפליליות יבוטלו" • על מה מכל ההבטחות יתעקש ומה סירב לאחל לאלי ישי? • צפו בראיון (חרדים)
כשפרש מש"ס והקים את מפלגת "יחד", טען חבר הכנסת אלי ישי כי הוא לא מתכוון לקחת קולות מש"ס אלא לפנות בעיקר לציבור הדתי לאומי, כעת אנו חושפים כי הערב ייפגש ישי עם כ-40 ראשי מטות חרדים ברחבי הארץ שיפעלו לגייס קולות בציבור החרדי • עוד במבזק: תיעוד ממסעו של האדמו"ר מגור בארה"ב (כיכר TV)
בצל האכזבה שמביעים "החרדים העובדים" מ"דגל התורה", מתרחב הקרב על קולותיהם. ל"כיכר השבת" נודע כי יו"ר ש"ס אריה דרעי נועד אמש בחשאי עם נציגי חרדים עובדים, שמע את דרישותיהם ונתן לא מעט הבטחות. הערב, צפוי יו"ר מפלגת "ביחד" אלי ישי לערוך מפגש עם חרדים עובדים בבני ברק (חדשות)
יו"ר מפלגת "ביחד - העם איתנו" ח"כ אלי ישי צפוי להיפגש עם "החרדים העובדים", אלא שמאחורי הקלעים מסתתרת דרמת ענק כאשר אנשי מפלגת 'דגל התורה', אליה משתייכים "החרדים העובדים" באופן לא רשמי, רואים בכך הכרזת מלחמה של ישי. בכיר ב'דגל' ברמז עבה: "זה יחשוף אותו באור האמיתי" (חרדים)
"החרדים העובדים" פעלו רבות כדי לקבל ייצוג ברשימת 'דגל התורה', אך מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן החליט להציב במקום הרביעי את הרב אליעזר סורוצקין. כעת "כיכר השבת" חושף את ההשתלשלות מאחורי הקלעים - מהמאמצים, השמות והמגעים ועד להכרעה של מרן ראש הישיבה והוראתו לח"כים (חרדים)
מתחת לפני השטח, ב'אגודת ישראל' זועמים על 'דגל התורה' הן לאור התמיכה השקטה במפלגתו של אלי ישי והן לאור ההצהרות השונות על תמיכה בממשלת שמאל • "בשביל מה להרוס בכוח? הרי להם עצמם יש גוש 'מורדים' פנימי, אנחנו מתעלמים מזה אבל הם מעיזים להפקיע דווקא לקולות שלנו" (חרדים)