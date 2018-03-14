מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון של איראן המחוסל, נבחר בתחילת השבוע לרשת את אביו | למרות שלא החזיק מעולם בתפקיד רשמי במשטר - במשך שני עשורים ניהל את משרד אביו | במקביל, בנה אימפריית נדל"ן ענקית: ממלונות הילטון בגרמניה ועד אחזקות בדובאי, לונדון ופריז, כל זאת לצד שורת השקעות מחברות ספנות במפרץ הפרסי ועד חשבונות בנק בשווייץ (מגזין)
הנהלת המלון הילטון בתל אביב עלו להתברך מפיהם של גדולי ישראל לרגל הקמת מחלקת אירועי 'גלאט למהדרין במלון, וזאת בנוסף לכשרות הרבנות תל אביב הקיימת במקום בניהולם של הרב בן ציון נשר יו״ר ועדת הכשרות והרב בנצי פרידמן והרב בועז הלוי מרבנות תל אביב (חרדים)