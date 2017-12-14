האם מרן הגראי"ל שטיינמן לבש מדי צה"ל ב-3 בלילה ולמי סופר הסיפור הזה? | הערב בו מרן הרב שטיינמן הגיע להשתתף במנגל של בחורים מתמודדים | ההשוואה בין "רבינו הגדו"ל לרבי יהודה הנשיא | הגישה החינוכית כנגד כל מה שמקובל בבריסק | סיפורו האישי של המגיש | ריאיון מיוחד לדמותו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, במלאות שמונה שנים לפטירתו בערב חג החנוכה (דבר ראשון)
בזמן הלווית מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצוק"ל, נכנס יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני יחד עם נכדיו לבית המיותם ברחוב חזון איש 5 בכדי להראות להם מקרוב את החדר בו שקד מרן על התורה במשך עשרות שנים • צפו (חרדים)