אישה שברה את רגלה בהליכת בוקר | עכשיו היא תובעת את העירייה על רשלנות בתחזוקת שבילי הולכי הרגל | עו"ד אהרן בלום, מנהל מח' הנזיקין בפירמת עורכי הדין ויצמן, שמוביל את ההליך המשפטי, מדגיש: "לא ייתכן שאדם שמקפיד ללכת בשביל מסודר ימצא את עצמו נכה בשל ליקוי תחזוקתי פשוט" | וכיצד יש לפעול במקרים דומים?
'כשהמזבח מוריד דמעות' זו לא סתם אמירה, זהו ביטוי מכליל לצער וכאב עצום כאשר מגיעים לשלב פירוק הבית. אבל כואב יותר כשיש ילדים שנמצאים בתהליך, ומכורח המציאות שנכפתה עליהם הם שם. יש דברים שכדאי לדעת לפני כדי למנוע נזק בלתי הפיך אחרי