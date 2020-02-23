דרמה בבית המשפט המחוזי: למרות טענות המוכר להטעיה והסתרת זהות הרוכשים על רקע יריבות קשה בין המשפחות, השופטת עינב גולומב קבעה כי עסקת המכירה בצפת תקפה. בפסק דין מפורט נדחו טענותיו של המוכר בדבר כפייה או היעדר כשירות (חוק ומשפט)
בזיכרון דברים מ-2010 סוכם שהרוכש ישלם 20,000 שקל תמורת זכויותיו של המוכר בשלוש דירות במבנה מסוכן בחיפה. הרוכש התחייב גם לשאת בחוב ארנונה שרבץ על הדירות. באחרונה התקבלה תביעת המוכר, שקיבל לידיו 5,000 שקל בלבד (משפט)
כשנה אחרי שרכש חלקת מקרקעין ביישוב כליל, גילה הרוכש שהיא נמכרה גם לאחיינו של המוכר, שהלך לעולמו זמן מה לאחר מכן. ביהמ"ש העריך שהעסקה עם האחיין הייתה למראית עין בלבד, וקבע כי הרוכש זכאי להירשם כבעלים (משפט)
הקונה שילם מקדמה בשנת 2012 בסך 250,000 שקל במעמד חתימת ההסכם, אולם המוכרים פשוט טענו שלא שילם דבר, ולא הפריעה להם העובדה שבהליך אחר אמרו ששילם. השופט קיבל את תביעת הקונה והורה להם להחזיר את הכסף (משפט)
זוג שרכש לפני 5 שנים נכס במושב ניר עקיבא טען שהמוכר לא הסדיר את התשלומים למינהל מקרקעי ישראל. המוכר הודה, אך טען כי הרוכשים חייבים לו עוד כסף, שכן התמורה שהתחייבו עליה בפועל הייתה גבוהה יותר מזו שנכתבה בהסכם המכר. כיצד הכריע ביהמ"ש? (משפט)
חברת בנייה שמכרה דירה בפרויקט חדש בשרון תמורת 3 מיליון שקל, התעכבה עם היתרי הבנייה, והרוכש הודיע לה שהוא מבטל את החוזה ומבקש את כספו חזרה כולל פיצוי מוסכם. החברה סירבה והעניין הגיע לבית המשפט. לאחרונה נקבע כי הרוכש זכאי לפיצוי שביקש (משפט)