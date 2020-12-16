וועדת השרים לחקיקה בראשותו של שר המשפטים לוין אישרה את חוק "העדפה מתקנת למשרתים" של ח״כ סעדה, המבטל את הייצוג ההולם לציבור החרדי במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי | ח"כ מקלב: "חוק העדפה מתקנת שהעביר ח״כ הרב גפני הוא תיקון אי שוויון, וביטולו מהווה מהלך דורסני ופוגעני כנגד הציבור החרדי" (פוליטי)
יש לעשות הכל כדי למנוע מהחוק למתן העדפה מתקנת לגברים חרדים להיות מוגש במתכונתו הנוכחית. לא לתת יד להחרגת הנשים בנות המגזר החרדי ולהחיל את החוק גם עליהן. לאפשר להן נקודת זינוק שוות ערך לגברים או לנשים ישראליות אחרות ולא להוסיף על קשיי התעסוקה הקיימים ממילא (טורים, חרדים)
הממשלה אשרה את ההצעה שמקדם השר נפתלי בנט - העדפה מתקנת לחרדים בשירות הציבורי. ההחלטה מטילה על הממשלה לגבש תוך 60 יום הצעת חוק בנושא. בנט: "ניצבים בפנינו אתגרים גדולים בתחום תעסוקת חרדים וכגודל האתגר גודל המחויבות של הממשלה והיום הוכחנו זאת" ((חרדים)
מדברים על זה זמן רב, אך כעת לראשונה תקודם 'העדפה מתקנת' לחרדים • שר הכלכלה נפתלי בנט יביא למליאת הממשלה החלטה שתחייב להגיש הצעת חוק שתקדם את שילובם של החרדים בשירות הציבורי • בנט: "אצלנו בבית, בשירות הציבורי - אתה פשוט לא רואה חרדים זהו בבחינת קשוט עצמך" (בארץ)