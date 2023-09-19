ברקע השמש השוקעת, ובתוך שטח הרצועה ועל רקע חורבות האזור, הרמטכ"ל, מפקד פיקוד הדרום, מפקדים ולוחמים מאוגדה 252 ברצועת עזה נפרדים ומצדיעים לרס"ל רן גואילי הי"ד בדרכו האחרונה, תוך שירת התקווה | צפו בתיעוד המרגש (צבא)
הכנסת הצדיעה אתמול לרבי מליובאוויטש ולחסידות חב"ד בשורת טקסים שסמלו אחדות בהשתתפות כל המפלגות • מאיר אלפסי מגיש טעימה מהמושב האחרון שהתקיים בוועדת הכנסת וטעימות נוספות מהיום הגדול שאורגן על ידי הכנסת, השר אופיר אקוניס, ואגודת חסידי חב"ד (חסידים)
יוסי גרין, אחד המוזיקאים היהודים הגדולים שצמחו בדור האחרון, יככב במרכז מופע ענק שיהווה גם ערב הצדעה לפועלו המוזיקלי. צפו בפרומו לקראת המופע. האירוע יערך בשכונת קראון הייטס, וצפוי להיות יוקרתי ואקסלוסיבי. הוא ייפתח בקוקטייל מיוחד, ומזנון גורמה מיוחד יקבל את פני הבאים