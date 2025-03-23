שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב מהיכלם של גדולי הדור בבני ברק בקריאת המגילה אמש בליל פורים בבני ברק | המגיד שיעור הגדול בעולם הגר"א אריאלי עזב את היכל ישיבת 'מיר' וקרא את המגילה בבני ברק • וגם, הרבנים הגאון רבי מרדכי גרוס והאחים הרבנים לבית בן שמעון | תיעוד מליל פורים (חרדים)
מאות תושבי בני ברק, התכנסו אמש (מוצ"ש - ויקהל, פרה) לכינוס חיזוק והתעוררות בענייני קדושה וטהרה בביהמ"ד הגדול 'בית השם' שברחוב סוקולוב בעיר | במעמד נשאו דברים הגאון רבי אביעזר פילץ ראש ישיבת תפרח והגאון רבי אשר אריאלי מראשי ישיבת מיר | לפני הכינוס נשאו הקהל תפילה לשלום עם ישראל (חרדים)
ישיבת "תפארת התלמוד" בירושלים בראשות הגר"ב שינקר, נפסלה על ידי הוועד למען כבוד רבותינו, וכעת מציגה את אישורו של מרן הגראי"ל שטיינמן לישיבה זאת באמצעות מכתב שמפרסם הגר"א אריאלי שכותב כי מרן הגראי"ל אישר לו להוציא מכתב תמיכה בישיבה • מקורבים לוועד: "כופפנו את שינקר" (חרדים)