הגאון רבי יוסף מן, ראש ישיבת בית הלל חיתן את בנו, בשמחה השתתפו אלפי התלמידים, בראשות גדולי ישראל, ואישי ציבור. במוצאי שבת התקיימה שמחת השבע ברכות המרכזית לכלל אברכי הכולל בראשות ראש הישיבה הגר"ד לנדו וראש הישיבה הגרמ"ה הירש | צפו (חדשות חרדים)
אמש (מוצ"ש) התקיימה שמחת השבע ברכות לרגל חתונת בנו של הגאון רבי יוסף מן ראש כולל 'בית הלל' בבני ברק. המעמד התקיים לכ-600 אברכים, בהשתתפות גדולי ישראל ובראשם ראשי ישיבת סלבודקא הגרמ"ה הירש חבר מועצת גדולי התורה והגר"ד לנדו, רבנים ואישי ציבור, בשמחה נצפה גם יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני (חרדים)