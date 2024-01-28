ננסה לדמיין תרחיש בו במקום לבצע טבח ברברי וחייתי, הֶשֵּׂגָם הצבאי - השתלטות על חבל ארץ ובסיסי צבא, היה מתורגם להתבצרות ולפתיחת משא ומתן להפסקת אש. בעקבות כך הם היו זוכים בנתח טריטוריאלי ובלגיטימציה בינלאומית. אך לא זה מה שהתרחש במציאות, הרב ישי גוזלן בטור אקטואלי (דעות)
טרם יתקדש יום הדין, הרבה לפני שמתחיל המשפט ובשמים יוציאו מהמחסן את המאזנים שעליהם המלאכים מסדרים את המצוות והעבירות. אתה כותב את כתב ההגנה שלך שישפיע על כל מהלך הדיון // הרב ישי גוזלן בטור מיוחד ליום הדין (דעות, חרדים)
החופש מגיע עכשיו לסיומו, ויש תובנה שרלוונטית לחיי היום יום. אתה יכול לעסוק במלאכתך, כמו זה שחולק איתך את השולחן, שניכם עושים את אותה עבודה בדיוק ועדיין יכול להיות ביניכם הבדל עצום | הרב ישי גוזלן במסקנות מהחופשה בניכר (חרדים, דעות)