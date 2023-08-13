הנשיא קרטר, שמת בחנוכה בשנה שעברה, היה הנשיא האמריקני הראשון והאחרון שהשתתף במעמד פומבי של הדלקת נרות חנוכה במדשאת הבית הלבן | ביידן המשיך אותו כסגן נשיא לפני עשור. אבל החנוכייה עצמה עומדת במקום בכל שנה - ומושכת אליה מאות מיליוני צופים מכל ארצות הברית | איך אישרו להציב אותה בפארק האמריקני הלאומי? הסיפור המלא (יהדות, בעולם)
ממשל ביידן שוקל למנות את היהודי ג'ק לו, שר האוצר לשעבר בממשלת אובמה לשגריר ארה"ב בישראל | מינויו של לו, אם ייבחר, יוביל על פי הערכות לריכוך בין המדינות | פרופיל ראשון: לו, יהודי שומר תורה ומצוות, חם ליהדות, מתכבד לעלות ל'מפטיר' ולמוסף של שבת | חדשות, בעולם