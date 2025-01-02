הצלם הוותיק שוקי לרר הצליח לתפוס שלושה מגדולי הרבנים בבני ברק בנטילת לולב בבתי הכנסת בשכונת רמת אלחנן | את הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' וחבר מועצת גדולי התורה. הגאון רבי מנחם צבי ברלין, ראש ישיבת 'רבנו חיים עוזר', והפוסק הנודע הגאון רבי יהודה סילמן | צפו בתיעוד (חרדים)
מאות ליוו אחר הצהריים את הרב משה אדלר ז"ל מחשובי אברכי כולל פונוביז שנפטר הבוקר בפתאומיות. הרב מנחם צבי ברלין ספד לו: "רבי משה ביקש ממני כל הזמן שאתפלל עליו שיצליח לשמור על עיניו בגלל האיזור שהתגורר בו. הוא היה לומד עד כלות הכוחות ממש, מבוקר ועד ערב". בין ההמונים שהשתתפו בהלוויה היה גם מרן הגר"ח קנייבסקי.