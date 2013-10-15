השבוע התקיימה שמחת נישואי נכדת המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת המקובלים "השלום" בירושלים, הכלה בת לחתנו הגאון רבי יוסף חיים פנחסי, ראש כולל 'בית רפאל' בנו של השר לשעבר מש"ס ר' רפאל פנחסי | בסידור חופה וקידושין כובד הגאון רבי עזרא ניסן, ראש ישיבת 'רינת התורה' בירושלים. בקריאת הכתובה כובד הגאון רבי לוי פנחסי, ראש ישיבת 'אור אברהם בב"ב, והסב המקובל כובד בברכה אחריתא (חרדים)
המזכיר המיתולוגי של מועצת חכמי התורה של ש"ס, ח"כ לשעבר רפאל פנחסי, הודיע היום כי החליט לפרוש מהתפקיד אותו מילא במשך 14 שנה. ל'כיכר השבת' נודע, כי מי שצפוי ככה"נ למלאות את מקומו הוא הרב צבי חקק. ששימש במשך השנים האחרונות כעוזרו הצמוד של מרן רבי עובדיה יוסף. כל הפרטים (חרדים, חדשות)
על רקע ביקורת חריפה שספג מבכירי ש"ס, מזכיר מועצת חכמי התורה, רפאל פנחסי, טוען כי ההקלטות שפורסמו בגלי צה"ל בהן הוא נשמע מדבר סרה על דרעי - מזויפות. ל"כיכר השבת" אמר פנחסי: "אני חושב שההקלטות מזויפות. לא דיברתי באף פורום" (אקטואליה)
יו"ר ש"ס בפועל אריה דרעי, תוקף את יאיר לפיד על רקע עתירתו לבג"ץ נגד החלטת הממשלה לאשר גיוס חרדים לשירות הלאומי. לדברי דרעי, עתירת יאיר לפיד סותרת את מצע מפלגתו 'יש עתיד' שדווקא קוראת לגייס חרדים לשירות הלאומי. "אין לו שום אג'נדה הוא רוצה לגדול על חשבון הנושא הזה" (פוליטי)