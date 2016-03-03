בירושלים נחגגה שמחת הנישואין לנכד ראש הישיבה חכם שלום כהן זצ"ל, נשיא מועצת חכמי התורה. החתן, הבה"ח אפרים כהן, מבחירי ישיבת 'בית מדרש עליון', בנו של הגאון רבי שמעון כהן, מראשי ישיבת 'פורת יוסף - העתיקה', ראש ישיבת 'תורת יעקב' בבת ים ורב שכונת 'גינות דוד' בבני ברק. עב"ג הכלה בת הרב שמעון דב כהן בשמחה הגדולה השתתפו רבנים, ראשי ישיבות וקהל רב | בברכה אחריתא תחת החופה כובד חבר המועצת, הגאון רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת 'אור החיים' (חרדים)
שעות ספורות לפני שהלך לעולמו, כתב הגאון רבי שמעון כהן זצ"ל חידושי תורה שעסקו במות צדיק. בני משפחתו, שנכנסו הבוקר לחדרו, גילו למרבה תדהמתם את חידושי התורה שכתב. "ה' נתן ה' לקח, יהי שם השם מבורך" נכתב בכותרת אחד הדפים שנמצאו בחדרו. מקורביו בטוחים: הוא רמז על פטירתו (חרדים, מעניין)