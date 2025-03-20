הקב"ה מנהל את העולם עפ"י חוקי הטבע: אתה – עובד, אתה - מרוויח כסף, עוד עבודה, עוד – כסף! לא אעבוד, איך – יהיה כסף בבנק? והאשראי? לא יעבור! העולם מתנהל עם חוקים ברורים – שכר ישר | הפרשה על פי רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
תורה - משמים, פרנסה – משמים, שמים אל שמים ישקו! תתענג בשבת - על ה', וחשבון הבנק יענג אותך... חשבון הבנק מתברך – דווקא משמירת השבת! ככה זה עובד! בדיוק כך! | מתורת רבי נחמן מברסלב על פרשת השבוע - פרשת ויקהל (חסידים)
מה עושים מול קולות בחיים שמחלישים ומייאשים אותנו? כיצד נוכל להאמין שנצליח למרות מציאות שנראית קשה? איך נפסיק לראות בעיות ונתחיל למצוא פתרונות? • הרב יואב אקריש על העצה המופלאה שמעניקה התורה בפרשת ויקהל (יהדות)
מה סוד החינוך היהודי? איך נגדל ילדים וילדות בריאים, מאושרים, מוצלחים, טובים ומוסריים? מהי שיטת היהדות בפדגוגיה? מה צריכים כל אמא ואבא שמביאים ילד לעולם לדעת? מה צריך כל הורה להפנים? מהם יסודות החינוך שאמורים להדריך כל מחנכת ומחנך, כל מדריך ומדריכה, כל מורה, משפיע ומנהיג? שיעורו של הדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון (יהדות)