עוד כתבות על חודש אדר:

חג
פורים הבעל"ט
הוא חג שתאריכו נקבע על פי הגורל |
המן
הרשע מפיק את זממו באמצעות גורל וכך יוצא
לדרך |
האם
ישנן גורלות שאסורים על פי תורה,
ושאלה
הלכתית מעניינת על הגרלה של ארגון חסד
ידוע (יהדות
ואקטואליה)
רבים מאוד מהוגי הדעות וחכמי הדורות, היהודים והגויים, עסקו בניסיון להבין את השפעת מזלות השמים, הגדרת המזל על טבע העולם והאופי האנושי וכן על העתיד הצפוי והנסתר | מהם שמות המזלות ותכונותיהם? מהו גלגל 12 המזלות? וגם, המזל של חודש אדר ונס פורים (מגזין כיכר)
משנכנס אדר מרבים בשמחה ואנחנו בתוכנית הכנסנו את השמחה פנימה דרך ציור קיר פורימי ומשמח | איך הכל מתחיל, מה זה איירבראש והאם זה גרפיטי | היצירה עם משפחות החטופים | המגיש שהפתיע בכישרון המבוזבז | צפו ביצירה המתרקמת בלייב (דבר ראשון)
אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו אמש (שני) חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מסטרופקוב | במהלך השמחה זרק הרבי סיגריה בוערת אל עבר החסידים שעטו על המציאה לשאוף מהסיגריה כסגולה (חסידים)
עם תחילת חודש אדר מגיעה שמחה גדולה, מי לא רוצה לשמוח? אך לא תמיד אפשר להגיע לשמחה שלימה, יש דברים רבים הקושרים אותנו ולא נותנים מנוח | דרך דברי חז"ל נוכל לדעת מה הדבר הנכון לעשות בכדי להגיע לשמחה, וגם לקבל כמה טיפים שימושיים לשינויי אמיתי (יהדות)
מקור השיר שהגיע מפונדק אל החסידות ומשם אל הישיבה הציונית-דתית שחיברו לו מילים | השיר של המשורר נתן אלתרמן שמנוגן בעוז בכל בית חרדי ומה המקור המפתיע למנגינה הפופולרית 'חרבונה זכור לטוב' | וגם שיר הגלידות ומנגינת העבדים שגויירו בשמחה (פורים)
"מִשֶּׁנִּכְנָס אֲדָר מַרְבִּין בְּשִׂמְחָה", נכון? נכון! חודש אדר כבר כאן ובכל העוצמה - אבל איך אפשר באמת לשמוח? יוסי עבדו, הסטנדאפיסט הרב שמעון פרץ, הרב אדיר עמרוצי, הזמר מוטי איידנסון, הקלידן חנניה סונדרס וד"ר צחוק - התכנסו באולפני 'כיכר השבת' לתכנית חגיגית במיוחד לכל המשפחה, עם כל מה שצריך כדי לשמוח - בדיחות, סגולות, מוזיקה ו'לחיים' | צפו בחלק השני (אולפן כיכר)
לכבוד ראש חודש אדר, בו אנו מצווים "מִשֶּׁנִּכְנָס אֲדָר מַרְבִּין בְּשִׂמְחָה" כינס יוסי עבדו באולפני 'כיכר השבת' את הסטנדאפיסט הרב שמעון פרץ, הרב אדיר עמרוצי, הזמר מוטי איידנסון, הקלידן חנניה סונדרס וד"ר צחוק לתכנית חגיגית מלאת שמחה והומור, סגולות ומוזיקה | בואו להרים איתנו 'לחיים', לשמוח ולהתכונן לחודש השמחה המיוחד עם כל הסגולות החשובות | צפו (אולפני כיכר)
משנכנס אדר מרבים בשמחה | בימים אלו אנו מציינים עשור לפטירתו של השר אורי אורבך ז"ל – סופר, עיתונאי, סאטיריקן, חבר כנסת, מאנשי התקשורת הבולטים בציבור הדתי-לאומי ושר בממשלת ישראל, שהיה רחוק שנות ‘אור’ מהפוליטיקאי המוכר והמנוכר | אורי היה בעל חן וידע, ותמיד הצליח להעלות חיוך – גם "כשהבדיחה הייתה על חשבוננו" | "עט לשמוח" (מגזין כיכר)
"כִּי הַמִּשְׁכָּן נִבְנָה, מִכָּל הַטּוֹב שֶׁנִּתְבָּרֵר - מִכָּל אֶחָד מִיִּשְֹרָאֵל". אתה לא יכול להתחמק ולומר: איזה טוב יש בי? שטויות - 'בקטנה'! איחוד הטוב של כולנו - יבנה את בית המקדש! | מאמר על פרשת השבוע - פרשת תרומה מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
ראש הישיבה הגר"מ מאזוז, התייחס בשיעורו למלחמה המתמשכת עם חמאס בעזה, בצל הכניסה לחודש אדר ב' ואמר, "עכשיו הגענו לאדר ב', שישה חודשים אנחנו סובלים מיד הפושעים הרשעים האלה - יגיע אדר הזה יבשר אותנו דברים טובים. פנים חדשות באו לעולם" | צפו בדבריו (עולם הישיבות)
לכבוד ראש חודש אדר ב', ערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן סעודת ראש חודש בבית המדרש מאקווא באשדוד, בהשתתפות מאות מתושבי העיר שהתענגו על ה' בדברי תורה שהשפיע המשפיע עד לשעות הקטנות של הלילה, תוך שירה וזימרה למלך ק-ל חי | צפו בתיעוד (חרדים)