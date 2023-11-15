למה אנחנו נשברים אחרי שבועיים בחדר הכושר, ואיך הופכים את הבריאות לדרך חיים? | למה אנשים לא הולכים לחדר כושר גם כשהרופא אומר להם שעוד כמה שנים הם ימותו | על מטרות ראליות ואיך תגיעו לקוביות בבטן | הפסיכותרפיסט אלון סגל בוודיאקאסט מרתקת על הקשר בין גוף לנפש | 'תהיה בריא' פרק 6
מהו חוסן ואיך בונים אותו? איך מנחילים אותו לילדים, למה חשוב לנו להכיר את גרף הלחץ היומי, ומהו כוס קפה טוב? • על כל זאת ועוד נדון בפרק הראשון בהסכת "בין בני לביני" בהגשת היועץ הארגוני ומנחה ההורים, חזקי איזנשטרק ובהשתתפות הרב אוריאל בלמס, ומנהל
אגף חוסן באיחוד הצלה • האזנה ערבה (הסכת)