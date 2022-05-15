לאחר הצלחת הפעילות הקודמת, מותג האגיס יוצא שוב בפעילות מיוחדת המשלבת את חווית הפינוק המושלמת לתינוק עם הארכת חופשת הלידה | כל הורה מכיר את רגעי האושר הקסומים: החיוך הקטן שמציץ פתאום, המבט הראשון בבוקר, הידיים הקטנטנות שאוחזות באצבע. את הרגעים המיוחדים האלה מבקשים בהאגיס להאריך עבור הורים רבים נוספים, ולהעניק להם זמן איכות יקר מפז לצד התינוק החדש
פעילות 'חופשת לידה אקסטרה מפנקת' של האגיס, שהחלה בתחילת החודש שעבר, רושמת הצלחה חסרת תקדים עם אלפי משפחות שכבר הצטרפו למיזם המיוחד. בימים אלה הוכתרה הזוכה הראשונה - משפחה שחבקה בת בכורה לאחר המתנה של למעלה מעשר שנים, וזכתה במענק של שמונת אלפים שקלים המאפשר לה להאריך את חופשת הלידה (נשים)
זה עדיין בבחינה אבל יש סיכוי גדול שזה יקרה, האוצר בוחן הארכת חופשת לידה מ-14 שבועות כיום ל-16 שבועות בעתיד. ח״כ רחל עזריה תעמוד בראש צוות שיבחן את הסוגיה המעניינת הזו, העלות היא גדולה ומסתכמת בכמאתיים חמישים מליון שקל בשנה. אך לאחר מחאת ההורים בנושא החליטו להתיחס למצב ברצינות (חופשת לידה)
העובדת לא השלימה עם הגזרה המרה ולפני כשנתיים תבעה את הממונה על חוק עבודת נשים בטענה שהחלטתה לאשר את פיטוריה הייתה שגויה כיוון שהפיטורים היו קשורים להיריון. בית הדין לעבודה נדרש להכריע: האם הממונה צדקה והעובדת פוטרה מטעמים מקצועיים? (משפט)
אף שהמעסיקה הודיעה לעובדת המפוטרת שתקבל שכר במהלך החודשיים שלאחר חופשת הלידה, בית הדין הארצי קבע לאחרונה כי הסירוב להחזירה לעבודה בפועל לא היה חוקי. זאת, גם אם הפיטורים נבעו משיקולים מקצועיים לגיטימיים ולא היו קשורים להיריון או ללידה (משפט)
התובעת עבדה כסייעת במוסד לחינוך מיוחד של העמותה. ב-2013 יצאה לחופשת לידה וכשחזרה, גילתה כי שובצה לכיתה שיקומית במקום לכיתה רגילה. העמותה סירבה להחזירה לתפקיד הקודם ולכן היא התפטרה. בית הדין קיבל את טענתה כי הייתה זו הרעת התנאים (משפט)
מנהלת כספים בחברת "הפניקס גמל" פוטרה בשנת 2009, כשהייתה בחופשת הלידה, ותבעה פיצויים. שופטת ביה"ד לעבודה בתל אביב קבעה: הפיטורים היו ענייניים וכל השכר שולם. השופטת אף קיבלה את תביעתה הנגדית של החברה וחייבה את העובדת להחזיר הלוואה (משפט)