הפייטן עוזיאל סבתו מלווה באנסמבל 'חיבת הפיוט' מבצעים לכבוד יום הולדתו של הסופר הדגול, הרב חיים סבתו, את הפיוט "חמדת עמים" פרי עטו שהולחן על ידי אחיינו, עוזיאל, במיוחד לכבוד החגיגה מתוך פרויקט הענק של מרכז חיבה בשיתוף מכון זלמן שזר ומשרד התרבות (מזרחי)
פרויקט 'חיבת הפיוט' נוסד מטעם מרכז חיבה הירושלמי ומרכז זלמן שזר בשיתוף משרד התרבות ובו מבוצעים פיוטים ממסורות שונות. הפעם מבצע הפייטן עוזיאל סבתו את "שמחתי" בלחנו של מרדכי כלפון. עיבוד: אילן קינן (מזרחי)
פיוט נוסף מפרויקט 'חיבת הפיוט' נוסד מטעם מרכז חיבה הירושלמי ומרכז זלמן שזר בשיתוף משרד התרבות. זהו פיוט המושר בחג השבועות ובשמחת תורה על פי מסורת חלב. הסולן עוזיאל סבתו מלווה באנסמבל חיבה, בעיבודו של אילן קינן (מזרחי)
אנסמבל חיבה עם הסולן עוזיאל סבתו והבוימלים מבצעים את פיוט שמחת התורה "ארוממך לכבוד שמך" שיר אהבה לירושלים ולבורא. מתוך פרויקט 'חיבת הפיוט' של מרכז חיבה הירושלמי ומרכז זלמן שזר בשיתוף משרד התרבות (מזרחי)
לכבוד שבת ויום ירושלים, ביצוע נוסף מתוך פרויקט 'חיבת הפיוט' של מרכז חיבה הירושלמי ומרכז זלמן שזר בשיתוף משרד התרבות והפעם ביצוע על גג בעיר העתיקה לפיוט השבת האהוב בלחנו של ר' שלמה קרליבך ובביצועו של אלעזר ולדמן (קליפים)
פרויקט חיבת הפיוט נוסד מטעם מרכז חיבה הירושלמי ומרכז זלמן שזר בשיתוף משרד התרבות והם מבצעים פיוטים ממיטב המסורות. עד עתה יצאו בעיקר פיוטים מזרחיים, כעת תורם של הפיוטים האשכנזים עם הזמר אלעזר ולדמן כשהפעם זהו הפיוט "יונה מצאה" בלחן חסידות ברסלב (תרבות)
פרויקט חיבת הפיוט נוסד מטעם מרכז חיבה הירושלמי ומרכז זלמן שזר בשיתוף משרד התרבות והם מבצעים פיוטים ממיטב המסורות. עד עתה יצאו בעיקר פיוטים מזרחיים, כעת תורם של הפיוטים האשכנזים עם הזמר אלעזר ולדמן והפעם 'אליהו הנביא' בלחן של להקת המושב (סינגלים)
פרויקט חיבת הפיוט נוסד מטעם מרכז חיבה הירושלמי ומרכז זלמן שזר בשיתוף משרד התרבות והם מבצעים פיוטים ממיטב המסורות. עד עתה יצאו בעיקר פיוטים מזרחיים, כעת תורם של הפיוטים האשכנזים עם הזמר אלעזר ולדמן והפעם לחנו של קרליבך לפיוט השבת המוכר (קליפים)
פרויקט חיבת הפיוט נוסד מטעם מרכז חיבה הירושלמי ומרכז זלמן שזר בשיתוף משרד התרבות והם מבצעים פיוטים ממיטב המסורות. עד עתה יצאו בעיקר פיוטים מזרחיים, כעת תורם של הפיוטים האשכנזים עם הזמר אלעזר ולדמן (סינגלים)