ביקור הוד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר, בעיר התורה לייקווד, לשם הגיע לנחם אבלים אצל הנגיד רבי מרדכי בארהאנד, על פטירת בנו החשוב רבי נפתלי משה ז"ל, הרבי ניחם את האבלים שעה ארוכה, ובפרט את הילדים הצעירים והאלמנה תחי' | משם הגיע האדמו"ר לתפילת מנחה בהיכל בית מדרשו בעיר, ולאחר מכן למעמד קביעת מזוזות בחנות הבשר החדשה שתחת השגחתו המהודרת | צפו בתיעוד (חסידים)
בטקס רב רושם נחנך המשכן החדש של פרסום גיל. המשרדים החדשים מסמנים את התרחבות המשרד. המשתתפים באירוע התרשמו מהעיצוב הייחודי ומסביבת העבודה שהושקע בה מחשבה רבה. במהלך האירוע נחשף הספר החדש העוסק בפרסום חרדי, בהוצאת המשרד (פרסום, שיווקי)