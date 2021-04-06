כשריח הפסטרמה המעושנת פוגש את המתיקות המשכרת של המשמש והקראנץ' הממכר של הכרוב, נוצר "ונהפוך הוא" קולינרי שפשוט אי אפשר לעמוד בפניו. המיני-טאקו הצבעוניים האלו הם בדיוק הביס המפתיע והחגיגי שיגרום לאורחים שלכם לעצור באמצע סעודת הפורים ולשאול: "מה זה הדבר המטורף הזה? (אוכל ומתכונים)
אם אתם כבר לא יכולים לראות בשר - או חלב - זו בדיוק הארוחה שאתם רוצים להכין היום: טאקו מקסיקני במילוי פרווה מעולה של זוקיני וגרגרי חומוס צלויים ושאר תוספות גמישות לבחירתכם. והכי חשוב? כל העסק הטעים הזה מוכן תוך חצי שעה