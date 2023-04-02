והשבוע במדברות בכיכר לפרשות ויקהל- פקודי: רעות זלאיט - זמרת יוצרת על סיפור חייה והשיר שכתבה לבעלה כשהיתה רווקה | שרה וועג - מטפלת באומנות לילדים ולמבוגרים בטיפים מעשיים לצלוח את הימים האלה בשמחה ונחת בעזרת שעון חול | נחמה - אסאדו ברוטב חמוץ מתוק מדהים ועצה מצילת חיים להנצל מטילים | ופרשת השבוע, מוזיקה נשית ועוד... בעריכת והגשת אסתי גרינברג
מי עומד מאחורי המודעות הקוראות שלא לתת צדקה ומהי הסיבה המרתקת שעומדת מאחורי הקמפיין • פסיכולוגית ופאנל מטפלים חרדיים, זועקים על חוק מסוכן, אותו מנסים לקדם מספר עסקנים חרדיים • וגם: כך תתנו חינוך כלכלי נכון לילדכם - וכל האטרקציות לעשות עם הילדים בחופשת הפסח | צפו בפרק המלא והמרתק של התוכנית הכלכלית (חדשות כלכלה)
עולם בריאות הנפש החרדי - כמרקחה בשל החוק שנועד להכניס לימוד "טיפול באומנויות" לסמינרים - ולהוציאו מהמל"ג | אנשי המקצוע החרדיים יוצאים למאבק ובאיגוד המטפלים החרדים מזהירים | מה אומרים במשרד הבריאות? |'כיכר השבת' בסדרת ראיונות עם מטפלים ומטפלות חרדים בעלי הכשרה אקדמית (חרדים)
החוק של 'דגל התורה' להכניס לימוד "טיפול באומנויות" לסמינרים - ולהוציאו מהמל"ג, אותו סיקרנו בהרחבה ב'מגזין' הקודם - מסעיר את עולמם של אנשי המקצוע | עשרות מהם פנו כדי להסביר ממה הם חרדים כל-כך ומדוע לדעתם אין סיכוי ש'בית יעקב' יכניס מקצועות כאלו? | אלו דבריהם (חרדים)
הכתבה על "פייק המטפלים" עוררה הדים ולימדה רבים לבדוק למי הם הולכים לטיפול - כי הנזק יכול להיות נוראי | אלא שהכתבה עוררה שיח גם סביב החוק של 'דגל התורה' להכניס לימוד "טיפול באומנויות" לסמינרים - ולהוציאו מהמל"ג | האם זה טוב? יצאנו לבדוק (חרדים)